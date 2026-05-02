Intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 0-0 contro il Como, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato così delle ambizioni Champions degli azzurri e dello Scudetto dell'Inter, ormai lontano solo un punto: "Sicuramente un altro passo che facciamo - ha esordito l'allenarore -. Il Como ha ambizioni per entrare in Champions, distante otto punti... nessuno ha fatto calcoli oggi, potevano fare gol loro e noi. Adesso mancano 3 partite, dobbiamo cercare di chiudere in fretta la matematica certezza della zona Champions. Sapete quanto sia difficile. Poi abbiamo comunque voglia di lottare fino alla fine, noi abbiamo uno scudetto sulla maglia. Più in alto arriviamo, più darà lustro allo Scudetto".

Fabregas è un piccolo Conte?

"A me Cesc in panchina piace, è un sanguigno. Siccome anche io sono così... è un mio simile. Persone che avvertono quella passione. Passione nei confronti del lavoro che facciamo. Cesc si vede che studia, il calcio è in continua evoluzione. Pochi anni fa c'era una squadra ad attaccare e l'altra attendeva, oggi no, devi essere un allenatore completo. Lui è un allenatore che non faccio fatica a dire che sia un predestinato. Un bravo manager assieme ai dirigenti, sposano le caratteristiche del suo calcio i suoi giocatori. Gli auguro il meglio", ha concluso.