Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio per 0-0 sul campo del Como, sottolineando comunque la solidità della prestazione dei suoi.
“È stata una buona gara, altrimenti non esci indenne da un campo così difficile. Nel primo tempo abbiamo faticato un po’ nella pressione, ma il Como si giocava molto e ha qualità importanti. Nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo avuto occasioni per vincere. I ragazzi sono stati bravi, nel secondo tempo siamo cresciuti a livello di qualità di giocate e abbiamo avuto le occasioni per fare gol. Mancano tre partite, abbiamo fatto un altro passo in avanti non solo per un posto Champions ma per un posto più in alto possibile. Ai ragazzi vanno fatti i complimenti per quanto fatto su un campo difficile e contro una squadra molto complicata".
Il tecnico azzurro ha poi analizzato alcuni momenti chiave della partita: “Abbiamo perso qualche pallone di troppo in uscita, e questo ci ha messo in difficoltà. Nel primo tempo non siamo stati puliti, mentre nella ripresa siamo saliti di livello e abbiamo creato di più”.
Infine, una battuta sulle condizioni di Kevin De Bruyne: “Sta come stava la settimana scorsa, non è cambiato nulla. Ha fatto il suo contro la Cremonese, poi oggi ho scelto alcune soluzioni diverse a gara in corso”.
Il Napoli esce dal Sinigaglia con un punto che muove la classifica, ma lascia anche la sensazione di aver mancato l’occasione per un passo più deciso nella corsa finale.
Autore: Ludovica Ferrante
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