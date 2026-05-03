Passo falso, l'ennesimo, della Juventus in campionato. Contro il già retrocesso Verona i bianconeri non vanno oltre il pareggio per 1-1 allo Stadium e mancano l'aggancio al Milan al terzo posto, mantenendo solo 3 punti di vantaggio sul Como e 4 sulla Roma che però deve ancora giocare (domani sera contro la Fiorentina allo stadio Olimpico).

Partita dominata nel possesso palla e nelle conclusioni a rete da parte della squadra di Luciano Spalletti, che dopo aver colpito una traversa con Gleison Bremer vanno sotto grazie al gol di Kieron Bowie (34'), favorito proprio da uno svarione in disimpegno del brasiliano. Nella ripresa entra Dusan Vlahovic al posto di Kephren Thuram e la sostituzione paga dividendi al 62', quando il serbo piazza nell'angolino una punizione dal limite e pareggia i conti. Il resto della gara è un monologo juventino, con gli scaligeri che però si difendono con ordine e sono fortunati, quando il sinistro di Edon Zeghrova viene mandato sul palo da un gran riflesso di Lorenzo Montipò, premiato come miglior giocatore della partita.

Punto di puro orgoglio per il Verona, inatteso stop per la Juventus che non riesce a mettere al sicuro il piazzamento Champions.