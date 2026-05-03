Vietato segnare. La 35esima giornata di Serie A fa registrare il terzo 0-0 consecutivo: questa volta, sono Bologna e Cagliari a non farsi male nel match dell'ora di pranzo dello stadio Dall'Ara che ha regalato pochissime emozioni ai tifosi presenti. In precedenza, si erano chiuse con il medesimo risultato Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Un dato che segna una tendenza nel nostro campionato, dove la media gol continua a essere bassa rispetto agli altri maggiori campioni europei.

Con questo punto, i sardi fanno un altro passo, probabilmente decisivo, verso la salvezza. Cambia poco per la squadra di Vincenzo Italiano, attualmente ottava, a +1 dalla Lazio, impegnata domani contro la Cremonese.