Tra i protagonisti del 21° titolo dell’Inter, anche Federico Dimarco ha voluto sottolineare il valore del percorso ai microfoni di Inter TV.

Il terzino nerazzurro ha descritto la vittoria come una liberazione dopo una stagione complessa: “È una sensazione bellissima, vedere Milano nerazzurra è qualcosa di speciale. Ci vedremo in piazza Duomo, io ci sarò al 100%”.

Dimarco ha poi evidenziato la capacità della squadra di reagire alle difficoltà: “Questo scudetto sa di ripartenza. Dopo le delusioni dello scorso anno siamo ripartiti con staff e gruppo squadra, abbiamo lavorato duramente e siamo arrivati a questo traguardo”.

Fondamentale, secondo il giocatore, la compattezza del gruppo: “Siamo stati sempre uniti, anche nei momenti in cui venivamo criticati e messi in discussione. Abbiamo sempre risposto sul campo”.

Infine, un messaggio diretto e personale: “Questo scudetto vale tantissimo per quello che è successo l’anno scorso. Lo dedico alle persone che mi sono vicine, soprattutto a chi diceva che ero finito alla fine della scorsa stagione”.