Il futuro di Gian Piero Gasperini alla guida della Roma resta in sospeso. Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico giallorosso ha preferito rimandare ogni discorso, concentrandosi sul finale di stagione ancora tutto da giocare.

“Si comincerà a parlare del futuro, ma non è questo il momento”, ha spiegato in conferenza stampa. “Non è per sviare, ma perché siamo ancora dentro la stagione. Quando sarà il momento cercherò di essere il più chiaro possibile, soprattutto per i tifosi”.

Gasperini ha sottolineato come la squadra sia pienamente coinvolta nella corsa europea: “Ci sono due binari: quello del presente, con una stagione viva e molto attiva, e quello del futuro. Ora però conta solo il campo. Giochiamo una partita molto importante contro una squadra forte come la Fiorentina, che arriva da una serie positiva”.

Con quattro giornate ancora da disputare, la Roma è pienamente in corsa per un posto in Champions League: “Il comportamento della squadra è stato eccezionale. Dobbiamo continuare così fino alla fine”.

Infine, un passaggio sulla proprietà: “La presenza di Corbin Friedkin è un segnale importante. La società si sta muovendo non solo per il finale di stagione, ma anche in prospettiva futura", ha concluso.