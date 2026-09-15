"Problema di approccio? Ma no, ogni partita è a sé... Col Napoli non siamo riusciti a sbloccarla nel primo tempo e poi sono arrivati due gol loro uno dietro l'altro nel secondo tempo. Col Real Madrid è stata ancora diversa, con l'Udinese abbiamo preso il primo gol da palla inattiva. Credo che in una stagione così lunga ci saranno partite dove riuscirai a indirizzare, altre in cui devi reagire e altre dove magari devi aspettare un po' di più. Quello che conta sono i 90 minuti, anche questa sera abbiamo dimostrato tanto". Questo il parere espresso da Pio Esposito ai microfoni di RAI Sport dopo la gara contro l'Udinese. 

Sezione: Focus / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 22:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.