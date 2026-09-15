"Problema di approccio? Ma no, ogni partita è a sé... Col Napoli non siamo riusciti a sbloccarla nel primo tempo e poi sono arrivati due gol loro uno dietro l'altro nel secondo tempo. Col Real Madrid è stata ancora diversa, con l'Udinese abbiamo preso il primo gol da palla inattiva. Credo che in una stagione così lunga ci saranno partite dove riuscirai a indirizzare, altre in cui devi reagire e altre dove magari devi aspettare un po' di più. Quello che conta sono i 90 minuti, anche questa sera abbiamo dimostrato tanto". Questo il parere espresso da Pio Esposito ai microfoni di RAI Sport dopo la gara contro l'Udinese.