C'è grande attesa per la prima rosa della Germania targata Jürgen Klopp: il nuovo commissario tecnico della nazionale la annuncerà in conferenza stampa giovedì alle 10:00. Nel frattempo, arrivano i primi spifferi sulle possibili scelte. Secondo RAN.de e altri portali, si vocifera che Klopp possa convocare fino a 30 elementi che vorrà valutare a fondo durante la pausa per le Nazionali di due settimane. E tra questi, con molta probabilità ci sarà anche Yann Bisseck: il difensore dell'Inter, elemento di fiducia di Cristian Chivu, è probabilmente nel mirino di Klopp e con ogni probabilità avrà la sua occasione.