C'è grande attesa per la prima rosa della Germania targata Jürgen Klopp: il nuovo commissario tecnico della nazionale la annuncerà in conferenza stampa giovedì alle 10:00. Nel frattempo, arrivano i primi spifferi sulle possibili scelte. Secondo RAN.de e altri portali, si vocifera che Klopp possa convocare fino a 30 elementi che vorrà valutare a fondo durante la pausa per le Nazionali di due settimane. E tra questi, con molta probabilità ci sarà anche Yann Bisseck: il difensore dell'Inter, elemento di fiducia di Cristian Chivu, è probabilmente nel mirino di Klopp e con ogni probabilità avrà la sua occasione.

Sezione: News / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 23:29
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.