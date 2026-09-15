Con un gol per tempo, la Fiorentina di Paolo Vanoli fa suo il derby contro il Pisa e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove è attesa dal Napoli di Massimiliano Allegri. Vittoria per i viola scaturita dalle marcature di Mateo Pellegrino, che al 39esimo è lesto a correggere in porta un rinvio di Simone Scuffet, e di Wilfried Gnonto bravo che da distanza ravvicinata capitalizza l'assist di Alieu Njie. Nel finale, arriva il tris di Gonçalves. Si conclude così il quadro dei sedicesimi di finale, la Coppa Italia tornerà a dicembre con gli ottavi dove scenderà in campo anche l'Inter.