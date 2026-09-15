Non ci sarà alcuno slittamento del termine ultimo per la consegna della lista degli stadi candidati ad ospitare EURO2032. La UEFA smentisce le parole odierne di Giovanni Malagò, presidente della FIGC, che ha parlato di un possibile rinvio della scadenza: secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l'ultima data utile resta improrogabilmente fissata al prossimo 1° ottobre. Entro quel giorno la FIGC dovrà dunque presentare gli impianti con tutte le norme in regola per accogliere i match dell’Europeo che l’Italia co-ospiterà con la Turchia.

A slittare potrebbe essere eventualmente la scelta dei cinque impianti di casa nostra (da aggiungere poi a quelli turchi), ma non il gruppo di quelli candidabili per l’evento. Entro due settimane si saprà dunque quali saranno le strutture e le città ancora in corsa per la manifestazione e quali invece dovranno abbandonare l'idea.