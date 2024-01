Il Milan consolida il terzo posto in classifica superando l'Empoli in trasferta con un comodo 3-0. Succede tutto quasi nel primo tempo: prima il preciso piattone di Loftus-Cheek, poi il rigore realizzato dal solito Giroud. Il tris arriva nel finale di gara con il contropiede concluso dal piazzato del baby Chaka Traoré. rossoneri salgono ora a 39 punti in classifica, a -4 dalla Juventus e a -9 dall'Inter capolista.