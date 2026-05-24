In questi mesi si è parlato molto di Mario Gila in chiave mercato. Le sue ottime prestazioni hanno inevitabilmente attirato le attenzioni delle big italiane e non solo. Il difensore del club biancoceleste, in queste ore, ha lasciato un messaggio sui social che qualche tifoso ha interpretato come un addio: "Ciao Laziali, diciamo addio a una stagione molto importante nella mia carriera, sicuramente non a livello di risultati però ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra veramente incredibile. Ho dato tutto per questo scudo e sono veramente orgoglioso di ciò che sono diventato qua alla Lazio".