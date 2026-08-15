L'infortunio al ginocchio terra Matteo Pessina lontano dai campi di gioco fino a novembre. Un'assenza pesante per il Monza, che ora sta cercando un giocatore che possa sopperire all'assenza del campione d'Europa. In tal senso, in attesa di affrontarsi al Meazza il 22 agosto per la prima giornata di campionato, secondo quanto verificato da FcInterNewsi.t il club brianzolo nei prossimi giorni parlerà con l'Inter di Yanis Massolin, che molto probabilmente lascerà Milano in prestito per mostrare le sue capacità nel massimo campionato e scendere in campo con continuità. L'idea sarebbe quella di un prestito.

Per il Monza sarebbe, per caratteristiche, l'ideale alternativa a Pessina, più di Kristjan Asllani, accostato recentemente ai brianzoli. Non è escluso che nei discorsi venga fatto anche il nome dell'albanese, ma oggi la priorità del Monza è Massolin.