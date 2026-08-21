Finalmente ci siamo. Mancano sempre meno ore all’inizio del campionato e il calciomercato, ovviamente, non si è ancora concluso. Sappiamo molto bene che questa tipologia di incastri ha creato tante polemiche negli ultimi anni. L’ultimo, in ordine di tempo, era stato Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, a criticare fortemente la chiusura del mercato dopo l’inizio della Serie A. Ma la situazione è questa e le segrete stanze non hanno ancora cambiato l’ordinamento. Dunque ai tifosi non resta che stare ansiosi, gioire o arrabbiarsi per i mancati arrivi dalla sessione estiva.

L’Inter ha acquistato i giusti tasselli per rinforzare la squadra e completare i reparti un po' più vulnerabili. L'arrivo di Curtis Jones del Liverpool certifica l'innalzamento degli obiettivi nerazzurri. La sfida contro il Monza, nel frattempo, fornirà a Chivu le indicazioni circa qualche seconda linea. Non sarà assolutamente un impegno semplice: è la prima giornata e i biancorossi in Coppa Italia hanno dimostrato di essere già sul pezzo, strapazzando l'Avellino.

Ciliegina finale?

Nelle scorse ore si è anche parlato di un possibile nuovo arrivo nel reparto avanzato. Ma quest’aspetto verrà preso in considerazione solamente nelle ultime ore di calciomercato. Servirebbe un attaccante longilineo, una seconda punta in grado di attaccare la profondità con grande efficienza. Ma quella sarebbe una vera e propria ciliegina. Anche perché darebbe la possibilità a Chivu di gestire gli attacchi offensivi in modo differente rispetto a quanto avviene ora con il grande contributo degli esterni del 3-5-2.

Finalmente Jones

Quel che invece serviva come il pane è proprio quel Curtis Jones che ha fatto di tutto per giocare con la maglia nerazzurra nella prossima stagione ed ecco che la concretizzazione è arrivata. Forma e sostanza: l’unione di queste due caratteristiche ha spinto Chivu, sin dal mese di giugno, a volere il calciatore. Si tratta di un aggiunta notevole per il reparto mediano del campo. Sono tante, ora, le frecce a disposizione di Chivu in ogni zona del campo.