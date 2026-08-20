Francesco Massini si è candidato per le elezioni dell'AIA e ha spiegato quale sarà il suo progetto in caso di elezione: verrà accompagnato da Michele Affinito come vicepresidente vicario, Francesco Carrieri come vicepresidente e, come componenti delle macroregioni, Marinella Caissutti e Calogero Castellino (Nord), Valentina Finzi e Paolo Perrone (Centro), Valentina Garoffolo e Marcello Terzo (Sud). "Sono associati che hanno sempre dato il proprio contributo alla vita dell'Associazione, nelle sezioni e nei territori di appartenenza. Donne e uomini che nel tempo hanno dimostrato un impegno autentico, mosso solo dalla passione per l'arbitraggio e dall'amore per l'Associazione: conoscono le sfide che il nostro mondo ha davanti e che hanno gli strumenti che ci serviranno ad affrontarle". Le parole sono state riprese dall'ANSA.