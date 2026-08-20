Nel corso della puntata di 'Calciomercato - L'Originale', Gianluca Di Marzio ha confermato la posizione di Aleksandar Stankovic, che con l'arrivo di Curtis Jones rischia di avere poco spazio nel centrocampo nerazzurro a causa di un'eccessiva abbondanza. Nonostante le tante richieste arrivate in queste ore per un prestito, il classe 2005 ha chiesto alla dirigenza e al proprio entourage di non prenderle in considerazione, almeno fino a gennaio quando si farà il punto della situazione.

Per un giocatore che non vuole uscire, ce n'è uno che potrebbe ancora salutare. Si tratta di Luis Henrique, che rimane in bilico nella rosa dell'Inter anche se finora la Roma non ha ancora avanzato un'offerta ai nerazzurri ed è ferma ai contatti dei giorni scorsi precedenti all'arrivo di Rodrigo Mora.

Sezione: Focus / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 23:42
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.