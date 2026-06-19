Con Marco Palestra che si avvicina sempre di più, la situazione di Ivan Provedel a un passo dalla definizione e una trattativa molto bene avviata per arrivare a Oumar Solet, l'unico reparto in cui resta da definire un'importante acquisizione è quello di centrocampo, come riporta oggi Tuttosport. Nell'articolo dedicato ai possiibli arrivi futuri in nerazzurro non si menziona nemmeno l'attacco, ma solo perché è molto probabile che non verrà ritoccato.
Centrocampo Inter, si può agire con calma: il punto della situazione
A centrocampo, invece, di manovre ce ne saranno, ma ad oggi è il reparto nel quale si è pensato di agire con maggiore calma. Innanzitutto, ci sono già degli arrivi previsti: uno è quello di Yanis Massolin, acquistato dal Modena a gennaio con la prospettiva di averlo a Milano in luglio, il secondo è Aleksandar Stankovic, riacquistato dal Bruges dove ha fatto faville. I due, si legge, verranno giudicati dal tecnico rumeno nella pre-season nerazzurra e con Frattesi che deve ancora trovare una destinazione, è facile comprendere perché nel reparto di mezzo il club possa agire con maggiore cautela.
Le altre caselle in mediana, infatti, sembrano definite: alla fine resterà anche Henrikh Mkhitaryan, che rinnoverà per un'altra stagione. Si possono quindi attendere gli sviluppi per Curtis Jones, l'obiettivo che la dirigenza sta provando a centrare e che è molto gradito a Chivu, senza farsi prendere dall'affanno.
Autore: Antonio Di Chiara
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