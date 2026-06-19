Vincenzo Montella chiede un trattamento diverso nei confronti della nazionale turca, criticata oltremodo per la sconfitta subita nel match di debutto al Mondiale contro l'Australia: "Ormai sono turco anche io, essendo qua da cinque anni - la premessa a Trt Sport del ct della squadra capitanata da Hakan Calhanoglu -. Conosco l'umore dell'ambiente, noi siamo rimasti dispiaciuti per la sconfitta nei primi giorni. Siamo rimasti feriti dal caos che si cerca di creare ogni volta, i ragazzi meritano più rispetto per il percorso fatto fino a oggi. Un risultato non può condizionare il lavoro di tre anni, riconosciuto in tutto il mondo. Abbiamo ricevuto rispetto e apprezzamento in tutto il mondo, in Turchia meno, e mi spiace dirlo. Appena c'è una battuta d'arresto si crea caos, e questo non aiuta la squadra. Credo nei miei calciatori che sono uomini straordinari, sono certo che riusciranno a isolarsi per affrontare nel migliore dei modi la gara di domani".

"Sono più turco di tante persone che creano caos"

Infine, Montella fa una puntualizzazione: "Voglio aggiungere una cosa: sono molto più turco io di tante persone che cercano caos per non augurare successo alla nostra nazionale".