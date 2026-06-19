Nonostante il risultato sfavorevole per la Croazia, battuta 4-2 dall'Inghilterra, l'esordio di Petar Sucic ai Mondiali 2026 ha convinto i suoi connazionali, oltre al ct Dalic, che lo ha elogiato pubblicamente. E, approfittando della militanza nell'Inter, Sportske Novosti, uno dei principali media sportivi croati, ha ribattezzato il classe 2003 come "il nuovo Brozovic". A dettare il parallelismo, i tanti chilometri percorsi da Sucic nella partita contro Kane e compagni: 12.3, un dato che è di gran lunga superiore a quello di tutti i compagni, con Stanisic secondo a 10.9. Dietro al giocatore nerazzurro, Elliot Anderson, piatto forte del mercato interno alla Premier League, che però si è comunque fermato a 12 km.

"Dopo aver percorso esattamente 17.493 metri nella partita contro la Francia a Parigi del marzo 2025 - sottolinea Sportske Novosti - Sucic ha confermato l'appellativo di 'nuovo Brozović' in termini di capacità di corsa". Tuttavia, il giocatore arrivato all'Inter dalla Dinamo Zagabria all'inizio della scorsa stagione non è solo fiato e quantità, come sanno bene i tifosi nerazzurri. Sportske Novosti lo ricorda, continuando: "Tuttavia, Sucic ha anche tante armi nel suo arsenale calcistico, in entrambe le fasi di gioco". Insomma, investitura importante per un giocatore che è destinato a diventare un pilastro della Croazia del presente e del futuro.