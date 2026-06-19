Una delle situazioni in bilico in casa nerazzurra è quella legata a Stefan De Vrij. Il difensore centrale olandese ha sul tavolo un'offerta di prolungamento da parte dell'Inter, ma la sta ancora valutando.

De Vrij-Inter, tiramolla sul rinnovo del centrale olandese

Come si legge oggi su Tuttosport, "potrebbe esserci una doppia strategia delle parti in causa. L’Inter, che ha offerto il rinnovo con un’importante decurtazione dell’ingaggio, sa perfettamente che il giocatore e la sua famiglia stiano bene a Milano. E sebbene le sirene straniere possano essere attraenti, il concetto di stabilità potrebbe avere la meglio su quello economico. Dall’altra parte però c’è la consapevolezza che se De Vrij lasciasse l’Inter, debba essere sostituito: con i nerazzurri che dovrebbero presumibilmente investire più soldi sul mercato di quelli invece che elargirebbero al difensore. Ecco perché se arrivasse una proposta migliorativa sullo stipendio del giocatore la situazione potrebbe trovare una direzione definitiva, in un senso o nell’altro".

De Vrij addio? Nessuno spiraglio per Pavard

Di sicuro, si legge ancora sul quotidiano, quanto sta accadendo a De Vrij non farà rientrare nei piani Benjamin Pavard. Il difensore non è nel progetto tecnico di Cristian Chivu e per lui si cercherà una nuova sistemazione dopo l'avventura in prestito a Marsiglia.