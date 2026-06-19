Al termine della partita tra Svizzera e Bosnia, vinta dagli elvetici con un netto 4-1, Manuel Akanji si è intrattenuto qualche minuto ai microfoni di Sky con cui ha parlato anche di materia nerazzurra, a partire dal rinnovo di Cristian Chivu annunciato dal club nel tardi pomeriggio.

Oggi Chivu ha rinnovato, lo sapevi?

"Davvero? Non avevo visto. Fino a quando?"

Fino al 2028.

"Oh, 2 anni, sono molto felice, mi piace molto come persona e adoro lavorare con lui. Credo ci capisca molto bene visto che ha giocato a questi livelli e vinto tantissimo. Comunica benissimo ed è sempre aperto ad ascoltare".

L'amicizia con KDB

Il discorso poi verte su Kevin de Bruyne, con il quale Akanji ha giocato nel Manchester City: "Non mi ricordo di aver mai giocato contro il Belgio. Sono felice di farlo, Kevin è un giocatore fantastico, quest'anno è stato molto sfortunato ed è rientrato a campionato finito. Ma è un grande giocatore e un ottimo amico".