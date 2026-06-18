Aleksandar Stankovic ha ben in testa cosa vuol fare nel futuro: non si vede in una squadra che non sia l'Inter. Adesso, però, si tratta di capire se le sue idee collimano con quelle della dirigenza, come riporta oggi il Corrriere dello Sport.
Stankovic-Inter, la scelta non arriverà presto
"Marotta e Ausilio, infatti, si sono riservati l’opzione di un’ulteriore cessione, qualora arrivasse un’offerta da almeno una quarantina di milioni. Sarebbe difficile rinunciarvi: tanto più se quell’incasso permettesse di completare il mercato in entrata, raggiungendo tutti gli obiettivi prefissi", si legge oggi sul quotidiano. La decisone, in ogni caso, non verrà presa prestissimo. Il centrocampista andrà con la squadra in ritiro e magari volerà anche tra Hong Kong e Australia, dove sono previste delle amichevoli di prestigio. Verrà valutato da Chivu, che lo conosce benissimo, non solo perché lo ha fatto crescere nelle giovanili nerazzurre, ma anche perché con il papà del ragazzo, Dejan Stankovic, si frequentavano anche fuori dal campo ai tempi in cui erano compagni di squadra.
Stankovic, due esempi a cui appigliarsi per tenersi l'Inter
Di certo Stankovic jr non è sembrato convintissimo dagli interessamenti di Brentford e Newcastle. Anzi, hanno rafforzato l'idea di giocarsela all'Inter. E due precedenti alimentano la sua fiducia: quello di Federico Dimarco, che alla Pinetina tornò una prima volta con Conte senza successo ed è poi diventato con inzaghi un pilastro; quello di Esposito, che la scorsa estate è stato trattenuto da Chivu quando si parlava di prestito ed è poi diventato un giocatore importante in attacco.
Autore: Antonio Di Chiara
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