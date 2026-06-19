"FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Igor Protti. Nel ricordo di un grande giocatore del calcio italiano, capocannoniere in Serie A, B e C1". Con questo messaggio distribuito sui propri canali social, l'Inter rende omaggio a Igor Protti scomparso nelle scorse ore dopo una lunga malattia, avversario sempre corretto e grande attaccante di un'epoca che non c'è più.

Sezione: News / Data: Ven 19 giugno 2026 alle 11:55
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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