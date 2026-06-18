Nel corso di un intervento ai microfoni di Sky Sport durante 'Calciomercato - L'Originale', Walter Zenga ha commentato la trattativa che potrebbe portare Marco Palestra dall'Atalanta all'Inter per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries. Pur esprimendo un giudizio positivo sulle qualità del classe 2005, l'ex portiere ha manifestato dubbi sulla valutazione economica dell'operazione.

"Al netto della differenza di età, quindi più freschezza, Palestra mi sembra più completo dal punto di vista tecnico di Dumfries. Detto che Palestra è molto forte ma se oggi in Italia bisogna spendere 50 milioni per un esterno promettente che ha fatto una sola stagione ad alti livelli... Mi sembra una cifra eccessiva rispetto al resto, 50 milioni sono tanti".

Minotti contraddice Zenga: "È un giocatore sopra la media"

Di parere opposto Lorenzo Minotti, che ha difeso la scelta dell'Inter e la valutazione attribuita al giovane esterno. Secondo Minotti, Palestra possiede caratteristiche tecniche e fisiche tali da giustificare un investimento così importante.

"Non sono d'accordo. 50 milioni non sono tanti per un giocatore come Palestra che è sopra la media, è giusto prenderlo. Non ha ancora il livello di Dumfries che ha segnato gol pesanti ma Palestra ha una forza devastante, sa sempre scegliere il passaggio giusto, sa dribblare e sa fare assist importanti".