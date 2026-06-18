Clamoroso aggiornamento sul calciomercato dell'Inter e sull'affare Palestra con l'Atalanta. L'Inter questa mattina ha incontrato la dirigenza della Dea e ha rilanciato per l'esterno azzurro, primo obiettivo di mercato per la fascia destra dopo l'addio di Denzel Dumfries.

Inter pronta a spingersi fino ai 50 milioni di euro, si ragiona sui bonus per chiuedere l'affare (LEGGI QUI I DETTAGLI). Segnali positivi con Palestra che si avvicina sempre di più. E in giornata potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale di mister Chivu.