Parlando un misto tra italiano e inglese, Petar Sucic ha offerto le sue sensazioni a DAZN, a caldo, a dopo il debutto al Mondiale della Croazia, battuta dall'Inghilterra 4-2: "E' stata una partita difficile, contro una grande squadra - la premessa del centrocampista dell'Inter -. Abbiamo fatto molte buone cose, però dopo il terzo gol è diventato più complicato tornare in partita. Continuiamo così, ora dobbiamo vincere le prossime due partite".
L'anno scorso, di questi tempi, giocavi le tue prime partite con l'Inter al Mondiale per Club. Ora sei protagonista con la Croazia al Mondiale.
"E' una cosa speciale, sono molto orgoglioso per questa opportunità che mi è stata concessa di giocare con la mia nazionale. Sono molto contento".
Ti ha scritto qualche tuo compagno in questi giorni?
"Ho parlato con Marcus (Thuram, ndr), mi ha fatto l'in bocca al lupo per il Mondiale. Abbiamo scherzato un po', cose normali, insomma".
Modric giocherà il derby contro di te l'anno prossimo?
"Lui è una grande persona e un grande giocatore, è un orgoglio giocare con lui. Siamo molto contenti che sia qua con noi, non so se resterà al Milan l'anno prossimo".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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