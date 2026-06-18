Si accende nel quarto d’ora finale la sfida tra Svizzera e Bosnia, con gli elvetici che si sono imposti per 4-1. In campo per tutta la partita il difensore nerazzurro Manuel Akanji. Cambia tutto al 74’ con Manzambi che, entrato in campo da appena tre minuti trova la deviazione vincente per il vantaggio svizzero. All’80’ l’altro episodio che cambia la partita: Tarik Muharemovic, a lungo accostato all’Inter, si fa espellere per un fallo da ultimo uomo su Embolo. 

Manzambi cambia l'andamento del match

A quel punto la Svizzera dilaga: segna Vargas, poi ancora Manzambi. In pieno recupero la Bosnia accorcia le distanze con Mahmic, ma poco dopo viene concesso un rigore in favore della Svizzera, con Xhaka che trasforma senza problemi fissando il punteggio sul definitivo 4-1. 

Con questo risultato la Svizzera sale a quota quattro punti al primo posto nel Gruppo B. La Bosnia resta invece a quota 1 e dovrà giocarsi tutto nell’ultima gara contro il Qatar, in attesa del match di stanotte proprio tra i qatarioti e il Canada.

Sezione: Focus / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 23:00
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture