Sorpasso di Ivan Provedel su Alessio Romagnoli in questa gara ideale a lasciare per primi la Lazio. Nonostante per il centrale sia ormai deciso il suo trasferimento in Arabia Saudita, sarà verosimilmente l'estremo difensore il primo a salutare Formello, dopo che nella giornata di ieri è stato trovato l'accordo con l'Inter. Ne parla stamane Il Messaggero. Già l'incontro tra Giovanni Rava, agente di Provedel e Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio lo scorso martedì aveva definito un po' tutto: ai biancocelesti 3 milioni di euro, uno in meno della richiesta ufficiale a cui si aggiungono i 2,2 milioni netti risparmiati dall'ultimo anno di contratto del friulano. Ormai manca solo la firma notarile di Claudio Lotito per certificare il trasferimento.

"Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa definire questo trasferimento. Ivan è tifoso interista da sempre, è la chiusura di un cerchio. Ha fatto un percorso lungo nella sua carriera, siamo fiduciosi", le parole di Rava uscendo ieri dalla sede in Viale della Liberazione. Provedel ha accettato di guadagnare meno (1,7 milioni il suo stipendio in nerazzurro per i prossimi tre anni), prendendosi un rischio calcolato: è infatti sicuro di potersi giocare con Josep Martinez il posto da titolare nell'Inter.