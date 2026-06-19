Non solo Marco Palestra: l'Inter lavora per essere il più pronta possibile già nel ritiro estivo, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Oltre al laterale dell'Atalanta è infatti vicinissimo Ivan Provedel, come portiere da affiancare a Josep Martinez. Investimento da 3 milioni di euro per un giocatore che vuole giocarsela e garantirsi un minutaggio importante, senza partire battuto nel dualismo col collega spagnolo.

Davanti all'estremo difensore potrebbe esserci presto Oumar Solet, il prescelto per la ristrutturazione del reparto difensivo dopo gli addii di Acerbi, Darmian e probabilmente anche di De Vrij. Il francese aspetta soltanto il via libera dall'Udinese, che per ora sta opponendo ancora qualche resistenza.

Jones, tempi più lunghi. Ma Chivu avrà quasi tutta la rosa in ritiro

Differente, invece, la questione Jones. Come riporta la rosea, "resta fiducia per arrivare ad una quadra con il Liverpool, ma persiste pure la resistenza dei Reds che intendono incassare 30 milioni circa dalla cessione del centrocampista inglese inserendo pure una percentuale sulla futura rivendita. L'Inter, dal canto suo, è ferma ad una ventina e attende, forte della volontà del giocatore e di un contratto in scadenza tra un anno appena".

Tolti però i sei convocati al Mondiale (che sono Akanji, Calhanoglu, Sucic, Bonny, Lautaro e Thuram) gran parte della rosa 2026/27 sarà già in Germania con Chivu.