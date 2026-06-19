L’edizione odierna di SportMediaset racconta di un’Inter in piena fase di programmazione, tra conferme tecniche e importanti movimenti di mercato. Il primo nodo sciolto riguarda Cristian Chivu, che ha ufficialmente rinnovato il contratto fino al 2028 dopo la firma arrivata ieri in sede. Un prolungamento atteso, arrivato al termine di una stagione di grande successo culminata con il cosiddetto Doblete tra Scudetto e Coppa Italia.

Parallelamente, la dirigenza nerazzurra guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio è al lavoro su più fronti. Tra le operazioni più avanzate c’è quella che riguarda Marco Palestra, giovane esterno seguito con attenzione e sempre più vicino all’Inter. Secondo SportMediaset l’affare potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, con il giocatore che avrebbe scelto i nerazzurri nonostante le proposte dall’estero.

Il possibile arrivo di Palestra, insieme a quello di Oumar Solet, rappresenterebbe un investimento mirato per aumentare qualità e soluzioni tattiche, in particolare sulle corsie e nella capacità di dribbling, aspetto considerato da migliorare nella rosa attuale. Sul fronte uscite, Stefan de Vrij sembra destinato a lasciare il club dopo diverse stagioni, mentre per Alessandro Bastoni non risultano offerte concrete, nonostante le valutazioni elevate. In entrata si registra anche l’arrivo di Ivan Provedel, già definito per circa tre milioni di euro.

Infine, l’obiettivo europeo resta centrale: l’Inter vuole migliorare il proprio percorso in Champions League e confermarsi competitiva ai massimi livelli internazionale.

Giammarco Probo