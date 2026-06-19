Dopo le critiche subite in seguito alla prestazione non eccezionale contro il Qatar, partita in cui la Svizzera ha subito il gol del pareggio allo scadere contro il modesto Qatar, Manuel Akanji ha gonfiato il petto e ha sfoderato una grande prestazione nella vittoria elvetica per 4-1 sulla Bosnia ieri sera, ora italiana. Il difensore dell'Inter ha chiuso ogni varco e controllato bene l'ex nerazzurro Edin Dzeko, contribuendo al netto successo della sua Nazionale.

Numeri alla mano, Akanji è stato tra i migliori in campo:

​• 99% Precisione nei passaggi (80/81)

• 9 Contributi difensivi

• 7 Passaggi nel terzo quarto

• 6/7 Precisione nei lanci lunghi

• 5/6 Duelli vinti palla a terra

• 2/2 Duelli aerei vinti

• 5 Recuperi

• 4 Rinvii

• 3 Tackle