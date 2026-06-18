Intervistato da TMW Radio, l'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha commentato la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra, definendo non troppo alte le cifre di cui si sta parlando: "Palestra valutato già 50 milioni? Lookman era andato alla rottura con l'Atalanta, si era impuntato, palestra non ha mai giocato all'Atalanta ma è di sua proprietà. Per l'Atalanta non è un giocatore che è pronto alla rottura. Detto ciò, si parla di certe cifre, io credo che chiuderanno perché l'Inter ha anche sistemato i conti con la UEFA, ha mantenuto il regime giusto ed è già qualcosa che fa la differenza.

Amoruso ottimista: il matrimonio si farà

Poi non dimentichiamoci che l'Inter ha venduto anche Dumfries al Real Madrid, per me è un matrimonio che si farà. L'Inter deve prendere un esterno con quelle caratteristiche e in prospettiva ce ne sono pochi in giro come Palestra. La Premier? Andare in un campionato dove non c'è ancora la cura del singolo, lui non si è ancora sviluppato e gli italiani sono i migliori".