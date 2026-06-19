Ciccio Graziani non condivide l'investimento che l'Inter ha in progetto di fare per Marco Palestra, giocatore per il quale sarebbe disposta a spendere 50 milioni di euro per prelevarlo dall'Atalanta: "Lo roviniamo questo ragazzo - ha detto l'ex attaccante alla RAI -. Se vai a controllare, ha fatto 30-35 presenze in Serie A, tra Atalanta e Cagliari: ma può valere 50 milioni di euro un ragazzo di questa età? Questo è un ragazzo che, se non stiamo attenti, poi lo roviniamo. Mi piacerebbe dare un consiglio a Beppe Marotta e Piero Ausilio: non li spendete questi soldi. Io voglio 10-20 Palestra, così costruiamo qualcosa di buono per la Nazionale. Ma Palestra a 50 milioni di euro è un’esagerazione assurda. Adesso, inoltre, il ragazzo guadagnerà molto di più, i soldi danno alla testa. Via Dumfries dentro Palestra? Calcisticamente è una buona operazione, ci mancherebbe altro. Ma è sbagliato il valore che viene dato al ragazzo. A San Siro non è come giocare a Cagliari. La mia preoccupazione è che la tanta pressione rischi di condizionarne le prestazioni", ha concluso Graziani.