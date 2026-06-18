Arrivano conferme anche da Fabrizio Romano sul buon esito della trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Marco Palestra. Secondo il noto esperto di mercato, le parti sono ormai molto vicine all'intesa definitiva e stanno lavorando sugli ultimi dettagli economici dell'operazione.

"Marco Palestra e l’Inter, si conta di chiudere a breve giro limando bonus e percentuale sulla rivendita rispetto ai 45 milioni più 5 di bonus offerti oggi", si legge sui suoi social.

Restano da definire bonus e futura rivendita

Il nodo principale riguarda la struttura dei bonus e l'eventuale inserimento di una percentuale sulla futura cessione del giocatore, aspetti che le due società stanno cercando di perfezionare per arrivare alla fumata bianca. La base economica dell'affare resta quella emersa nelle ultime ore, con un'offerta da 45 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus.

In casa Inter filtra grande fiducia

Le sensazioni, secondo Romano, sono estremamente positive e lasciano presagire una chiusura ormai imminente. "Grande ottimismo in casa Inter e accordo ormai sempre più vicino". Se gli ultimi dettagli verranno sistemati nei prossimi giorni, Marco Palestra diventerà uno dei colpi più importanti dell'estate nerazzurra e uno degli acquisti economicamente più rilevanti nella storia del club.