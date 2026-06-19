Dopo la Champions League conquistata all'ultima giornata al culmine di una grande rimonta in classifica, la Roma di Gian Piero Gasperini deve alzare l'asticella delle ambizioni. A dirlo è Vincent Candela, ex terzino dei giallorossi e della nazionale francese: "Siamo tornati in Champions, una cosa meravigliosa per tutti i tifosi, per l'ambiente - le sue parole a Sky Sport -. Ora la società sta lavorando sul mercato, mancano dei giocatori per poter pensare di lottare contro l'Inter: questo è l'obiettivo".