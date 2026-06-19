Dopo la Champions League conquistata all'ultima giornata al culmine di una grande rimonta in classifica, la Roma di Gian Piero Gasperini deve alzare l'asticella delle ambizioni. A dirlo è Vincent Candela, ex terzino dei giallorossi e della nazionale francese: "Siamo tornati in Champions, una cosa meravigliosa per tutti i tifosi, per l'ambiente - le sue parole a Sky Sport -. Ora la società sta lavorando sul mercato, mancano dei giocatori per poter pensare di lottare contro l'Inter: questo è l'obiettivo". 

Sezione: News / Data: Ven 19 giugno 2026 alle 14:01
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.