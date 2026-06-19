Per qualcuno è stato la svolta, per qualcun altro un ottimo punto di partenza punto punto tutti però concordano che l'incontro di ieri tra i due Club abbia sbloccato in maniera significativa la trattativa per Marco Palestra, che oggi è un po' più verso Milano di quanto non lo fosse il giorno prima. Ne parla il Corriere di Bergamo che però va ancora cauto sulla vicenda, sottolineando come l’Inter, dopo giorni in letargo nella trattativa con Palestra che sembrava in stallo, abbia deciso di affondare il colpo all’improvviso. Ieri sera ha infatti rilanciato con un’offerta da 45 milioni più 5 di bonus. I Percassi non l’hanno ancora rifiutata ma la base di partenza era di 54 milioni, bonus compresi. Insomma, balla ancora una manciata di milioni e proprio per questo l’affare sembrerebbe vicino, ma non ancora chiuso.

Deadline condivisa

L’ultimo vertice tra i club — l’AD Luca Percassi e il patron dell’Inter Beppe Marotta sono in ottimi rapporti — ha fatto filtrare ottimismo, ma ne è in programma un altro nei prossimi giorni. L'obiettivo comune è Non ripetere la telenovela della scorsa stagione con Ademola Lookman, pertanto non si dovrebbe andare oltre la prossima settimana.