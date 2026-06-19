L'affare Marco Palestra sembra sempre più vicino per l'Inter dopo l'incontro avvenuto ieri a Milano tra i dirigenti del club campione d'Italia e quelli dell'Atalanta. La Gazzetta dello Sport riassume quanto già noto rispetto al vertice andato in rassegna. L'Inter è arrivata a 45 milioni più 5 di bonus, la prossima settimana è previsto un nuovo incontro che dovrebbe portare a chiudere l'affare.

Palestra ha scelto l'Inter (nonostante la Premier)

Fondamentale, per la riuscita della trattativa, sarà la volontà del giocatore, che non ha mai avuto dubbi rispetto al trasferimento a Milano, nonostante un paio di grandi club di Premier League alla finestra come Manchester City o Chelsea. L'Inter ha comunque fiutato il pericolo e fatto un passo in avanti, adesso bisognerà lavorare sulla natura dei bonus, su piccole clausole e sulle modalità di pagamento, che verranno sistemati in tempi brevi.

Palestra, lo sforzo economico di Oaktree e la felicità di Chivu

Particolarmente felice per l'avvicinamento tra le parti è Cristian Chivu. Così la Gazzetta: "Se da un lato il giocatore ha spinto con tutte le sue forze per permettere alle due società di arrivare ad una quadra soddisfacente per tutti, dall'altra l'artefice dell'operazione sul piano tecnico - ai numeri penseranno chiaramente Ausilio, Marotta e Oaktree - è stato proprio l'allenatore nerazzurro. Che vede in Marco Palestra l'interprete ideale del suo modo di vedere il calcio, un profilo capace di giocare un po' in tutte le zone del campo tra fascia destra o sinistra, in zona offensiva e difensiva, già pronto per il grande salto in una big ma dal potenziale ancora non del tutto esplorato. Ecco perché pure la proprietà si è convinta nonostante l'esborso pesante. Palestra rappresenta l'investimento perfetto per Oaktree: un profilo giovane, pronto ma destinato a crescere ancora esponenzialmente. Che adesso va solo messo nelle mani di Chivu, aspettando di raccoglierne i frutti".