L'Inter continua a lavorare per portare a Milano Marco Palestra. A fare il punto sulla trattativa è stato il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, che ha confermato un passo avanti nei colloqui con l'Atalanta. Secondo Marchetti, il club nerazzurro ha ritoccato verso l'alto la propria proposta economica, pur senza raggiungere ancora quota 50 milioni di euro.

"L'Inter ha aumentato la propria offerta, leggermente meno di 50 milioni. C'è bisogno di vedersi ulteriormente, probabilmente settimana prossima".

La chiave dell'affare sarà la formula dei bonus

Il nodo principale resta la composizione dell'operazione, con particolare riferimento ai bonus che dovranno integrare la parte fissa dell'accordo. "Da quello che abbiamo capito, la parte fissa è attorno ai 43 milioni e dovrebbe rimanere tale. L'Atalanta vorrebbe che ci siano bonus facili e difficili, questa è anche l'intenzione dell'Inter, per andare oltre i 50 milioni di euro, per accontentare la richiesta dell'Atalanta con una formula che permetta all'Inter di spendere solo se arrivano risultati soddisfacenti nel corso degli anni".

L'obiettivo delle due società sarebbe quindi quello di costruire un'intesa che possa soddisfare entrambe le parti, legando una parte significativa dell'investimento ai risultati sportivi futuri.

Previsti nuovi incontri nei prossimi giorni

Marchetti ha infine sottolineato come la definizione dei bonus rappresenti un passaggio tutt'altro che secondario e richiederà ulteriori confronti tra le parti.

"La determina dei bonus sarà importante e per questo è un dettaglio importante, di questo dovranno parlare internamente i due club e servirà il passaggio anche con le due proprietà ma è stato un incontro costruttivo e proficuo". La trattativa, dunque, prosegue in un clima positivo, con un nuovo incontro atteso nella prossima settimana per cercare di arrivare alla fumata bianca e definire l'approdo di Marco Palestra all'Inter.