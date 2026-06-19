Igor Protti, grande attaccante degli anni Novanta in Serie A e avversario dell'Inter in tanti campionati, è morto la notte scorsa a 58 anni dopo una lunga malattia. A darne notizia è stata la famiglia attraverso un post su Instagram.

"Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo:

“Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio.”

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza".

Protti era malato da tempo, ma nonostante le difficili condizioni di salute aveva voluto partecipare poche settimane fa al matrimonio della figlia, come documentato dalle immagini postate sui propri canali social. Un anno fa aveva invece raccontato di quando era stato vicino a vestire la maglia dell'Inter, affare poi sfumato.