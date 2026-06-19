Due vittorie, una molto ampia e una di misura, nella notte italiana ai Mondiali 2026. Nel gruppo B il Canada travolge con un netto 6-0 il Qatar grazie anche a una tripletta dello scatenato Jonathan David, al 29', 48' (del primo tempo) e 92'. A segno anche Larin al 16', Saliba al 64' e Manai nella propria porta con l'autorete al 75'. Partita condizionata da una doppia espulsione tra i qatarioti, al 33' di Ahmed e al 53' di Madibo. La bruttissima notizia per i canadesi è però l'infortunio gravissimo occorso a Ismael Koné, che rischia di restare fuori per 4-5 mesi a causa di una doppia frattura a tibia e fibula. Festa per il Messico, prima nazionale a qualificarsi per i sedicesimi grazie all'1-0 inflitto alla Corea del Sud con rete di Luis Romo al 50'. Messicani in testa al gruppo A con sei punti e con già in tasca il biglietto per il turno successivo.

Le partite di oggi ai Mondiali 2026

Stasera alle 21.00 italiane nel gruppo D in campo Stati Uniti e Australia, a mezzanotte Scozia-Marocco nel gruppo C, alle 2.30 Brasile-Haiti nello stesso raggruppamento e domattina alle 5.00 Turchia-Paraguay nel gruppo D con Calhanoglu capitano che dovrà trascinare i suoi al riscatto dopo la sconfitta contro l'Australia all'esordio nella manifestazione,