Marco Palestra è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter. A confermarlo è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che durante 'Calciomercato - L'Originale' ha fatto il punto sulla trattativa con l'Atalanta. Secondo Di Marzio, tra le due società è stata raggiunta un'intesa di massima e manca ormai soltanto la definizione degli ultimi dettagli.

"Palestra è un promesso sposo dell'Inter, sarà un futuro acquisto dell'Inter la settimana prossima. È stata raggiunta un'intesa verbale tra le parti, va definita la natura dei bonus ma la notizia è che oggi i due club si sono venuti incontro anche per assecondare la volontà del giocatore".

Marotta e Ausilio al lavoro per chiudere l'affare

Nel corso della giornata si sarebbe svolto un incontro tra i dirigenti delle due società per trovare il punto di equilibrio definitivo.

Di Marzio ha spiegato che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto visita agli uffici milanesi della famiglia Percassi, raggiungendo un compromesso destinato a essere formalizzato nei prossimi giorni. "Marotta e Ausilio hanno visitato stamattina gli uffici milanesi di Percassi e con Giuntoli e hanno trovato un compromesso da formalizzare settimana prossima, la cifra è di quasi 50 milioni".

Restano da definire i bonus

L'ultimo nodo da sciogliere riguarda la struttura dei bonus che completeranno l'operazione, ma il clima tra le parti viene descritto come positivo. La volontà del giocatore di trasferirsi all'Inter avrebbe contribuito ad avvicinare ulteriormente le posizioni, tanto che la fumata bianca viene ormai considerata una questione di tempo, con la formalizzazione dell'accordo attesa nel corso della prossima settimana.