E' bufera attorno alla situazione di Nico Paz, il trequartista argentino attualmente ai Mondiali con la sua nazionale. Il mercato attorno al giocatore impazza, come riferisce il Corriere dello Sport. "Perché Nico Paz, chiuso al Real dall'arrivo di Bernardo Silva e dalla concorrenza spietata viste le tante stelle a disposizione di Mourinho, ha comunicato di voler restare a Como". Dall'atra parte, però, "il club di Mourinho è stato chiaro: per lasciarlo partire il prezzo è fissato. Sessanta milioni, euro più euro meno".
Nico Paz, il Como si allontana
L'intenzione delle merengues è quindi quella di esercitare il diritto di riacquisto del giocatore a 10 milioni di euro per poi rivenderlo a sei volte tanto. Si complica, in ogni caso, la possibilità di una permanenza sul lago. Il Real, tra l'altro, ha anche il 50% sull'eventuale futura rivendita nel caso in cui Paz dovesse effettivamente rimanere al Como e la possibilità di pareggiare le offerte di un altro club. E infine, c'è anche la possibilità di recompra tra un anno, a 11 milioni invece di 10.
Nico Paz, adesso occhio alla Premier
"Stando a quanto emerge dall'Argentina - si legge ancora sul quotidiano -, il Real non avrebbe gradito la scelta di far filtrare la decisione di voler restare al Como senza essere stato prima avvertito. Da lì la voce grossa, avendo gli strumenti, contrattuali ed economici, per poterlo fare. Attenzione, quindi, alla Premier, l'unico campionato che può permettersi di spendere, tutti e subito, i 60 milioni che vuole Florentino".
Autore: Antonio Di Chiara
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