Dopo otto stagioni con la maglia dell'Inter, il futuro di Stefan de Vrij appare sempre più lontano da Milano. Il contratto del difensore olandese è in scadenza tra pochi giorni e, nonostante il club nerazzurro abbia avanzato una proposta di rinnovo, il giocatore starebbe valutando seriamente la possibilità di iniziare una nuova avventura in un altro campionato.

L'intenzione sembra quella di cambiare

A fare il punto sulla situazione è Sportitalia, dove viene evidenziato come una decisione definitiva non sia ancora stata presa, pur registrando una chiara inclinazione verso l'addio. Il contratto con l’Inter scade tra pochi giorni, ma la tendenza almeno in queste ore è quella di provare una nuova esperienza.

Le offerte per il centrale non mancano, comprese quelle provenienti dall'Arabia Saudita, interessata a un difensore che negli anni ha dimostrato grande affidabilità.

Il Panathinaikos aumenta il pressing

La novità più significativa riguarda però l'interesse del Panathinaikos, che avrebbe deciso di accelerare nelle ultime ore. Nnegli ultimi giorni il club greco ha presentato un’offerta importante all’olandese e sta alzando il pressing, in attesa di conoscere la decisione definitiva del calciatore.