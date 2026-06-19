Zlatko Dalic non fa drammi dopo la sconfitta patita nel match d'esordio del Mondiale dalla nazionale croata, battuta dall'Inghilterra 4-2 al termine 90' pirotecnici: "Abbiamo perso contro un avversario migliore in questo momento, non c'è pessimismo né vogliamo cercare i colpevoli - ha spiegato il ct croato all'indomani della sfida di Dallas -. Sono l'allenatore e la responsabilità è mia. Io e i giocatori ci assumiamo la nostra parte di responsabilità. Andiamo avanti con positività e serenità, senza pensare che sia tutto finito. Consiglio al gruppo di leggere il meno possibile le cose che scrivono i media. Abbiamo la nostra strada e crediamo in quello che stiamo facendo. Dobbiamo concentrarci e focalizzarci su ciò che ci aspetta. Questa partita è alle spalle e tutto è ancora nelle nostre mani".

Infine, Dalic ha concentrato la sua attenzione sulle prestazioni di alcuni singoli che si sono messi in evidenza: "Sučić e Baturina hanno giocato in modo brillante, e Baturina ha segnato un gol fantastico. Anche Musa ha segnato".