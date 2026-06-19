In una lunga intervista a La Tripletta, il podcast de La Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi si è lasciato andare a una battuta riguardo alla rivalità con Zlatan ibrahimovic, con il quale non sono mancate botte in campo e anche fuori, soprattutto negli ultimi anni, sebbene i due siano stati anche compagni di squadra all'Inter.

Materazzi e la frecciata a Ibrahimovic

"Per me erano solo questioni di campo, per lui non lo so, ma non posso dirgli niente perché con quel che sta combinando è il più grande interista della storia...", ha scherzato Materazzi durante l'ospitata nel podcast della rosea.

Andando avanti nell'intervista, di frecciata ne è arrivata un'altra: "Ringrazierò sempre il signor Ibrahimovic che se n'è andato a Barcellona e ci ha portato Eto'o".