L’Inter continua a muoversi con pazienza sul mercato, portando avanti una strategia chiara per avvicinarsi agli obiettivi individuati da tempo. Mai come quest’estate, infatti, le priorità nerazzurre sembrano essere emerse in maniera netta: Ivan Provedel per la porta, Oumar Solet per la difesa, Curtis Jones per il centrocampo e Marco Palestra come rinforzo per le corsie esterne. Proprio il reparto arretrato, però, potrebbe richiedere un intervento più profondo del previsto. Ne parla nel suo podcast per TMW l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

La scelta di De Vrij

Stefan de Vrij, considerato fino a poche settimane fa vicino al rinnovo, starebbe infatti valutando seriamente la possibilità di intraprendere una nuova esperienza lontano dall’Italia dopo dodici stagioni trascorse nel nostro campionato. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti: l’Inter continua a ritenere l’olandese una risorsa preziosa per affidabilità ed esperienza, ma nel giocatore starebbe prendendo quota il desiderio di misurarsi in un contesto diverso. Una decisione definitiva non è ancora stata presa, ma un eventuale addio costringerebbe il club a cercare due difensori invece di uno.

Le altre trattative

Sul fronte degli altri obiettivi, i dialoghi proseguono. Per Provedel si lavora sia sull’intesa economica con il portiere sia sulla riduzione delle richieste della Lazio. Situazione simile per Solet, con nuovi contatti per definire l’accordo con il giocatore prima di trattare con l’Udinese. Resta infine vivo l’interesse per Curtis Jones: il Liverpool continua a chiedere circa 30 milioni di euro, ma la sensazione è che nelle prossime settimane si possa arrivare a un compromesso, anche in funzione dell’eventuale cessione di Davide Frattesi. Per Palestra l'Inter si è mossa con largo anticipo...

Giammarco Probo