E' arrivato anche il tanto atteso annuncio per il rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter fino al 2028. Un accordo arrivato dopo una trattativa tra le parti durata meno di un mese (come riporta Tuttosport) visto che il primo colloquio con l'agente Pietro Chiodi era avvenuto subito dopo la fine della stagione nerazzurra. Il tecnico ottiene anche un aumento dell'ingaggio, da 2 milioni di euro a 3,5 netti a stagione, premio per il grande lavoro svolto nella sua prima annata.

Chivu sulle orme di Inzaghi

Secondo il quotidiano, "l'Inter dovrà ovviamente cercare di confermarsi in campionato, dove parte oggettivamente favorita rispetto alle rivali, molte delle quali si trovano impantanate in questo avvio di mercato, e cercare di tornare a fare l'Inter in Europa. Ovvero rientrare per lo meno nelle migliori sedici (ottavi di finale), se non qualcosa in più, visto comunque le due finali conquistate da Inzaghi. A proposito: l'Inter con Chivu ha ripetuto il copione attuato pure col suo predecessore che dopo aver raccolto l'eredità di Conte nel 2021, aveva poi rinnovato il contratto di una stagione ogni estate (nel 2022 fino al 2024, nel 2023 fino al 2025 e nel 2024 fino al 2026), ricevendo sempre un aumento di stipendio (da 4 milioni a 5, quindi 5.5 e infine 6.5, sempre più bonus)".

Ora il tecnico tornerà in vacanza e seguirà le trattative via telefono, quindi si presenterà per il raduno fissato per il 13 o 14 luglio, mentre il 16 la squadra partirà per la Germania dove andrà in ritiro. Prima amichevole contro il Karlsruhe, il 25, quindi il trasferimento a Hong Kong per sfidare il Manchester City (1 agosto) e a Perth per affrontare Milan (5) e Juventus (8).