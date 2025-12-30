Buone notizie per Davide Zappacosta, sostituito nel match tra Atalanta e Inter da Musah per un affaticamento al flessore della coscia destra. I controlli a cui si è sottoposto il laterale in giornata a Zingonia hanno escluso lesioni, riporta Bergamoesport. Il giocatore "può agevolmente recuperare la migliore condizione fisica in vista del rendes-vouz con la Roma in cui sarà uno degli ex come il compagno nerazzurro e pari ruolo Nicola Zalewski, l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini, Gianluca Mancini e Bryan Cristante", si legge sul portale