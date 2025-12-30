Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha tracciato un bilancio del 2025 dei friulani nel corso del programma 'Udinese Tonight' di TV 12. Indicando qual è stata a suo dire la partita più bella di questa prima parte di stagione: "La più bella partita invece direi che é stata quella contro l’Inter perché si arrivava dopo il ritiro estivo ed abbiamo iniziato bene. Anche contro Napoli e Atalanta ovviamente sono state grandi partite. Se riusciamo a fare queste prestazioni più spesso possiamo parlare di tanti punti da poter fare. Abbiamo tutti i ragazzi motivati".
Nell'ultima partita contro la Lazio si è visto in porta il veterano Daniele Padelli, oltretutto decisivo nel finale di gara con una grande parata su Gustav Isaksen nel finale. Così Inler parla dell'ex portiere nerazzurro: "Daniele è un grande leader, ha ambizione e si allena sempre bene. L’età non conta quando si ama il calcio. Lo apprezzo tantissimo e ci confrontiamo tanto su come aiutare la squadra. Quando va in campo è sempre pronto, su di lui si può sempre contare".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
