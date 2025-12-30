C'era anche l'Inter tra i club che la scorsa estate erano interessati a Rasmus Hojlund, ma l'attaccante danese ha voluto solo il Napoli. È quanto svelato dall'ex Manchester United nell'intervista concessa a Sports Illustrated: "Lo United è stato piuttosto chiaro: non facevo parte dei piani per questa stagione. E il Napoli ha visto un’opportunità. Appena ho sentito il loro interesse, ho fatto capire subito al mio entourage che volevo solo venire qui. Ho parlato con l’allenatore, con il direttore sportivo e anche con alcuni compagni. È stato tutto molto chiaro".

"Sono davvero molto felice finora e mi sto godendo tutto - aggiunge Hojlund in un'altra parte della chiacchierata -. Non voglio essere troppo espansivo, anche perché sono ancora piuttosto giovane e a volte posso essere un po’ impertinente. In realtà ho una maglia di Romelu Lukaku a casa, perché ho sempre amato questa squadra. Ovviamente voglio giocare, ma voglio anche imparare da lui. Conte? È un allenatore incredibile. Quando ti chiama, devi solo dire sì".